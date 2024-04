Verbouwing pand Stadshart Amstelveen oorverdovende nachtmerrie voor huurders

De verbouwing van een pand in het Stadshart van Amstelveen is een nachtmerrie voor een deel van de bewoners en ondernemers aan het plein. Ze worden al ruim een maand gek van het geluid en de trillingen die met de verbouwing gepaard gaan. Ze roepen de gemeente op hen te beschermen tegen de geluidsoverlast.

AT5

In herenmodezaak Meyer & Meyer klinkt al dagen oorverdovend lawaai, vertelt eigenaar Bianca Meijer als NH eerder deze week langsgaat. Als er überhaupt al klanten een stap in de winkel zetten, nemen ze even snel weer de benen. "Het is verschrikkelijk", aldus Bianca, "dit kost ons iedere dag geld." In de bovenliggende appartementen is het evenmin een pretje. De bewoners hebben met hun mobiele telefoon geluidsmetingen gedaan, waarbij geregeld geluidsniveaus boven de tachtig decibel zijn gemeten. "Je wordt er gillend gek van", vertelt bewoner Roland van Wegberg.

Geluidsmetingen in de bovenliggende appartementen - Foto: Roland van Wegberg - NH Nieuws

In zijn gebouw komt Roland veel huurders tegen die de herrie niet meer kunnen verdragen, zoals ouders met kleine kinderen, mensen met nachtdienst en ouderen. Onder hen ook de 80-jarige Hans Knoop en zijn 86-jarige vrouw. "Ik weet zeker dat ik het niet gehuurd zou hebben als ik geweten had wat me te wachten stond", vertelt Hans. Maar informatie krijgen de huurders nauwelijks, vertellen ze. "We hebben een overzicht op een A4'tje gekregen met wat ze gaan doen, maar wat de nadelen voor ons zijn moeten we zelf invullen", vertelt Bianca. Zo hebben de huurders al zonder aankondiging zonder stroom en water gezeten.

De verbouwing van hun pand begon halverwege maart en duurt tot het einde van dit jaar: de voorgevel van de begane grond en de eerste verdieping wordt een aantal meters naar voren geplaatst. Ook komt er een nieuwe voorgevel en een groen dak bovenop de uitbreiding. Dit is onderdeel van de herontwikkeling van het stadsplein, waarbij ook in hun pand nieuwe winkel- en kantoorruimtes worden ontwikkeld.

De ondernemer en bewoners hebben contact gezocht met hun verhuurders, maar deze hebben niet gereageerd op de klaagzangen. De huurders moeten hun huur doorbetalen zonder gecompenseerd te worden voor de overlast. "Ik betaal bijna 3.000 euro huur per maand om in de oorverdovende herrie te zitten", vertelt Hans. "Zorg dat er compensatie is, zodat we even naar een ander appartementje kunnen", zegt Roland. "Voor ons zou een oplossing zijn dat de huurder desnoods ons contract ontbindt", stelt Bianca. Ze heeft als enige huurder een vast contract. "Het is vechten tegen een onroerendgoedmagnaat." Van kastje naar de muur De huurders hebben de aannemer, de gemeente en de omgevingsdienst benaderd, maar ze wezen volgens de bewoners allemaal naar elkaar. "We worden van het kastje naar de muur gestuurd", zegt Roland. De aannemer heeft de werktijden verkort om de huurders tegemoet te komen, maar het geluidsniveau bleef volgens hen te hoog.

Quote "Ik betaal bijna 3.000 euro huur per maand om in de oorverdovende herrie te zitten" Hans Knoop

"De gemeente zou voor inwoners en ondernemers moeten opkomen", stelt ondernemer Bianca. Zij en de andere huurders stellen dat de gemeente als vergunningverlener moet zorgen dat de wetgeving bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt nageleefd. "Anders moet de vergunning ingetrokken worden", stelt Hans. De gemeente meldt aan NH dat zij geen actie gaat ondernemen, omdat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) verantwoordelijk is voor de toezicht en handhaving van sloopwerkzaamheden. Als de bouwwerkzaamheden volgende week beginnen, kunnen de inwoners bij hen terecht voor klachten. Controle De omgevingsdienst heeft eind maart en begin april via de gemeente klachten ontvangen over geluidsoverlast, vertelt de woordvoerder. Op 4 april is een werknemer gaan controleren of er sprake was van geluidsoverlast. Dat leek tijdens deze momentopname mee te vallen. Aannemer To Build wilde zelf niet reageren op vragen van NH, maar heeft volgens de omgevingsdienst zelf geluidsmetingen gedaan tijdens de sloopwerkzaamheden. Volgens de aannemer vielen deze binnen de wettelijke norm. Deze metingen heeft de omgevingsdienst vandaag ontvangen en laat zij door hun eigen geluidsspecialisten controleren. De omgevingsdienst heeft met de aannemer afgesproken om tijdens de vervolgwerkzaamheden schermen te plaatsen om geluidsoverlast en overwaaiend stof te voorkomen. Daarnaast heeft de omgevingsdienst de opdrachtgever geadviseerd een compensatie te geven en excuus aan te bieden aan de gedupeerde buurtbewoners.