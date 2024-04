21-jarige Amsterdammer opgepakt op verdenking van neersteken vrouw in Muiden

Rond 9.45 uur werden meerdere ambulances, een mobiel medisch traumateam en de politie gealarmeerd. De politie laat vanavond weten dat het slachtoffer in een auto die stilstond onder een viaduct gestoken is. Het slachtoffer wist uit de auto te ontsnappen, maar de dader kwam achter haar aan en mishandelde haar.

Even later hielden agenten de verdachte aan. Hij had zich verstopt in de bosjes. De Amsterdammer is naar het politiebureau overgebracht. Het slachtoffer, dat in Zaandam woont, moest in het ziekenhuis behandeld worden aan haar verwondingen.

Na de steekpartij bleef de omgeving nog lange tijd afgezet. "De politie was sporenonderzoek aan het doen bij een achtergelaten Citroën C1 met ook allerlei gele 'evidence markers'", liet een omstander die vanmiddag langsreed weten.

De politie zegt dat er een vrouw langsfietste tijdens de mishandeling en vraagt haar zich te melden. De informatie van deze getuige zou belangrijk zijn voor het politieonderzoek.