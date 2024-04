Damsko aflevering 32: Bitter hard werken

Om goed te blijven in wat je doet, moet je oefenen, repeteren en keihard werken. In deze aflevering van Damsko treffen we drie mensen die op deze manier proberen hun doel na te streven, van gitaarspel tot lekkages repareren.

AT5

In de spotlight staat muzikant Shandon Sahm. De geboren Texaan woont al een tijdje in Nederland en is op dit moment soloartiest. Zijn vader Doug Sahm was een bekende country bluesartiest, die met grootheden speelde als Bob Dylan en Jerry Garcia. Shandon moet het op dit moment doen met optredens als straatmuzikant. Het houdt hem en zijn gitaarspel naar eigen zeggen scherp. In de miniserie ‘Gozers’ volgens we negen bewoners van de Rivierenbuurt, die pas geleden gezamenlijk hun stamkroeg kochten om hem zo te behouden voor de buurt. In de tweede aflevering leren we mede-eigenaar en manager Raymond kennen, die te maken heeft met de dagelijkse gang van zaken in het eetcafé. Terwijl de andere eigenaren vanuit de theorie allerlei leuke plannen bedenken voor de zaak, heeft Raymond te maken met lekkages, personeel dat uitvalt, en defecte apparatuur.

AT5

In de rubriek De Kaart vertelt Esam over waarom hij al jaren niet meer in zijn thuisland Egypte woont. Er is volgens hem geen perspectief voor een goed leven. Ook al kwam hij uit Gizeh, en zijn de piramides en de omgeving volgens hem prachtig, als lokale bewoner heb je er niet veel aan. Via Oostenrijk kwam hij in Amsterdam terecht, waar hij de mensen veel aardiger vindt. Alle afleveringen van Damsko zijn hier terug te zien