"Ik ben de enige stadsgids zonder naambordje": De Straten langs op de Zanddwarsstraat

De Straten langs op de Zanddwarsstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Deze week bezoeken we de Zanddwarsstraat in de Nieuwmarktbuurt.

We stappen binnen in de “Blingsalon” van de Zanddwarsstraat. In dit huis maakt Louke allemaal verschillende creaties, zoals kunstnagels en kattenspeeltjes. Ze is stadsgids van beroep en geeft tours door de hele stad. Dat Louke felblauw haar, heeft komt bij dit werk goed van pas; ze is een makkelijk herkenningspunt voor toeristen. “Mijn blauwe haar was eigenlijk een happy accident, omdat ik een fout maakte bij het verven. (...) Maar het is echt handig, want als ik op Schiphol sta, ben ik de enige gids zonder naambordje." Daarnaast zet Louke diamantjes op tanden. Dit kon Kiki natuurlijk niet aan zich voorbij laten gaan zonder een kleine make-over te krijgen.

Met een nieuw schitterend diamantje gaan we verder naar Welmoed, die kraamverzorger is van beroep. Welmoed heeft twee wel heel bijzondere katten, namelijk twee rode Main Coons. Deze katten zijn zó groot dat ze eigenlijk eerder op twee leeuwen lijken. Twee jaar geleden kwam Welmoed hier wonen met haar gezin en was snel geïntegreerd in de buurt: “Ik kende eerst nog niemand. Maar doordat Louke me meenam de buurt, voelde ik me heel makkelijk thuis. De buurt werd een dorp en dat heb je nodig.”

Net als Louke doet Bert ook veel voor de buurt. Bert organiseert namelijk wekelijks etentjes voor zo'n tien tot twintig mensen. Het eten komt van voedseloverschotten van grote leveranciers. Zo wordt voedselverspilling tegengegaan én ontstaat er meer binding binnen de buurt. Bert geeft een mooie tip aan de kijkers thuis die ook meer verbinding met de buurt zouden willen: “Begin klein. Probeer niet de hele buurt te pakken, maar maak eerst contact met één persoon. Zo verspreidt het zich.”

