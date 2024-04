Crowdfunding voor falafelman van Ten Katemarkt die door brand bijna alles kwijtraakte

De altijd aanwezige glimlach is nog zichtbaar, maar Jawad Balas van de Libanese eetkraam op de Ten Katemarkt komt uit een zware periode. Bij een brand in zijn woning verloor hij bijna al zijn spullen en daarnaast ligt zijn vrouw Willie nog in het ziekenhuis na een hartaanval van de brand. Inmiddels is er een crowdfunding gestart om het stel te helpen en is er al 15.000 euro opgehaald.

Begin april woedde er een flinke brand in het appartement van Jawad en Willie. Zijn huis is onbewoonbaar en hij logeert op dit moment bij vrienden. "Overal was rook", beschrijft Jawad. "De keuken is helemaal afgebrand. Alle spullen die ik nodig heb in de keuken zijn verbrand. Net als mijn kleren. Wij zijn alles kwijt", vertelt hij.

Het had nog veel erger kunnen zijn, want zijn vrouw Willie kreeg een hartaanval. Zij herstelt momenteel nog in het ziekenhuis. De keukenapparatuur waarmee hij al het eten klaarmaakt dat in de kar wordt verkocht, dat is wel allemaal weg. Nu bereid hij alles voor in de kar, maar die is aan de krappe kant.

15.000 euro

Nadat Debra Barraud van verhalenplatform Humans of Amsterdam een crowdfunding opzette, is er in korte tijd al 16.000 euro verzameld, ver boven het streefbedrag van 10.000 euro.

Jawad is daar erg blij mee. "Ik heb goede vrienden en klanten. Echt lieve mensen", vertelt hij. "Ik ga dit nooit vergeten."

Voor klanten is het geen verrassing dat zoveel mensen klaarstaan voor Jawad en zijn vrouw Willie. "Het is een hele vriendelijke man en hij maakt de beste falafel van de buurt", vertelt een trouwe klant.

En voor Jawad is het ondanks de moeilijke tijd ook een periode waar hij kracht uit haalt. Op de markt is hij positief over zijn toekomst. "Ik moet sterk genoeg zijn", geeft hij aan. "Ik moet alles achter me laten, maar ik ga het bedrijf redden. En dat gaat me lukken."