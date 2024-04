Koning bezoekt Joodse winkeliers en basisschool in Zuid

Koning Willem Alexander bezocht vanmiddag meerdere Joodse winkeliers in de Kastelenstraat in Zuid. Ook ging hij langs bij de Joodse basisschool Rosj Pina en naar multicultureel jongerencentrum De Rijn. Hier ging het staatshoofd samen met burgemeester Halsema in gesprek ging over wat leeft in de wijk.

Foto ter illustratie. Niet van het bezoek vandaag. - AT5

Op de basisschool ging de koning in gesprek met onder andere scholieren en docenten van de naastgelegen middelbare school Maimonides. Hij vroeg naar hun ervaringen met antisemitisme en de gevolgen daarvan op het dagelijkse leven. In het jongerencentrum ging de koning in gesprek met straatcoaches en jongeren over de omgang met leeftijdsgenoten die een andere maatschappelijke, culturele of religieuze achtergrond hebben.

Het bezoek kwam voort uit een gesprek dat het koninklijk paar eind februari had in de ambtswoning van burgemeester Halsema. Toen werd met straatcoaches en jongerenwerkers uit verschillende wijken gesproken over hoe de situatie in Gaza en Israël invloed heeft op de omgang met elkaar. Woensdag is de koning ook weer in de stad. Dan ontvangt hij de Spaanse koning Felipe VI en zijn vrouw Letizia op de Dam voor een staatsbezoek.

