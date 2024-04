Fietser slaat automobilist bewusteloos, slachtoffer loopt botbreuken op

De politie is op zoek naar de man die op donderdag 29 februari een automobilist mishandelde. Het slachtoffer werd daarbij bewusteloos geslagen en liep meerdere botbreuken op. In de hoop de verdachte op het spoor te komen heeft de politie nu herkenbare beelden gedeeld.

De mannen kwamen elkaar rond 11.00 uur 's ochtends tegen, toen de man over de Spaklerweg reed en ter hoogte van de Welnastraat af wilde slaan. Als hij daar het fietspad over wil steken, ziet hij dat de verdachte, die op dat moment op een fiets zit, iets tegen hem zegt.

Als de automobilist stopt om te vragen wat man de precies zei, trapt de verdachte de deur waar de bestuurder zit in. Als het slachtoffer uitstapt, wordt hij zo hard tegen zijn hoofd geslagen dat hij bewusteloos naar de grond gaat. Ook loopt hij een breuk in zijn kaak en duim op.

Volgens een woordvoerder heeft de politie op dit moment geen idee wie de verdachte is. Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.