Femke Halsema te gast in nieuw AT5-jongerenprogramma 'Nu Zijn Wij'

Vanaf vandaag is op AT5 het nieuwe jongerenprogramma Nu Zijn Wij te zien. De uitzending is gemaakt samen met mbo-studenten van de opleiding Media & Redactie aan het ROC van Amsterdam. In de eerste aflevering is burgemeester Femke Halsema te gast om in gesprek te gaan met de jongeren over thema's zoals mentaal welzijn, tolerantie, wapenbezit en drugs.