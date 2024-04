OBA Live nl OBA Live: Mama's koelkast en chaos en heling

Deze keer bij OBA Live praten we met woordkunstenaar en filosoof Lev Avitan over zijn film Mijn moeder wil niet meer leven. Vertelt Aaliyah Bochhah van Mama’s Koelkast over haar nieuwe kookboek en de ramadan en geeft Ronald Snijders zichzelf bloot in zijn nieuwe voorstelling Als Mens.

Lev Avitan is de zoon van een Marokkaanse-joodse moeder opgegroeid in Israël en een Turkse vader. Hij maakte de film Mijn moeder wil niet meer leven waarin hij een fictief gesprek heeft met zijn overleden moeder. De film gaat over intergenerationeel trauma en over hoe complex mensen en identiteiten zijn: "Alle labels die ik op anderen en op mezelf kan plakken en die de maatschappij op mij kan plakken doen mij geen recht." Zaterdag 20 april tijdens de Nacht van de filosofie in OBA Oosterdok geeft Lev een zogenoemde 'filopoëtische' lezing over 'chaos en heling'.

Lev Avitan - woordkunstenaar en filosoof - AT5

Quote "Alle labels die ik op anderen en op mezelf kan plakken en die de maatschappij op mij kan plakken doen mij geen recht" Lev Avitan - filosoof

De ramadan is net een week voorbij en de tafel van OBA Live staat vol met de meest populaire gerechten uit de ramadanmaand. Wat begon met één moeder en één keuken, is uitgegroeid tot een succesvolle onderneming met een winkel in de Jordaan, een restaurant, cateringbedrijf en zelfs een kookboek. Maar wat is Aaliyah's lievelingsgerecht uit het boek? "Bij couscous krijg ik de hele geschiedenis, alle momenten van mijn moeder die staat te koken in de keuken mee. Die geur, daar heb ik emotioneel veel mee."

Aaliyah Bocchah - Oprichter van Mama's koelkast - AT5

Mensen kennen hem al jaren als een absurdist of in zijn eigen woorden als 'onzinmaker', maar in zijn aankomende show pakt schrijver, presentator en komiek, Ronald Snijders het anders aan. Waar hij eerst nooit zichzelf als uitgangspunt nam, is hij met zijn nieuwe voorstelling Als mens is een persoonlijkere weg ingeslagen. "Hierdoor leert het publiek mij beter kennen. Het is een kleine stap voor cabaret Nederland, maar een grote stap voor mij."

Ronald Snijders - schrijver, presentator en komiek - AT5