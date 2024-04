Stadsdeelvoorzitter Ünver: "4 mei herdenken we WOII en de impact op onze nationale identiteit"

Er zijn vooralsnog geen signalen van mogelijke wanordelijkheden tijdens de Dodenherdenking en twee minuten stilte op 4 mei in Nieuw-West, maar de spanning is ook in die buurt voelbaar. "Ik zou het echt zeer spijtig vinden als iemand tijdens de twee minuten stilte gaat demonstreren. Heb het in je hart om het niet te doen en het respect op te brengen om gezamenlijk met elkaar te herdenken", aldus stadsdeelvoorzitter Nieuw-West Emre Ünver in AT5's Park Politiek.

Vandaag kondigde burgemeester Femke Halsema extra maatregelen aan voor de Nationale Herdenking op de Dam. Er komen toegangssluizen en het maximaal aantal bezoekers wordt gehalveerd naar 10.000 personen. Ook mogen mensen geen vlaggen en geluidsversterkende apparaten meenemen. Halsema zet deze stap omdat vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten mogelijk wanordelijkheden kunnen plaatsvinden, zoals demonstraties.

De aanhoudende spanningen en het geweld in het Midden-Oosten hebben ook zijn weerslag op Nieuw-West. Ünver: "Het zorgt voor heel veel spanning en als je niet oplet voor polarisatie. Mensen zitten vol met emotie en leed. Als je geen goede manier vindt om het gesprek overeind te houden dan zorgt het ervoor dat steeds meer mensen hun rug naar elkaar toe draaien."

Alert

In Nieuw-West vinden op 4 mei meerdere lokale herdenkingen plaats. "We hebben geen enkel signaal op dit moment van een tegendemonstratie of actie. Het is de afgelopen jaren altijd goed. Men is heel erg alert in aanloop naar de Dodenherdenking", aldus Ünver.

Volgende week heeft de stadsdeelvoorzitter een gesprek met de burgemeester over hoe om te gaan met de lokale herdenkingen. "Eenzelfde pakket aan maatregelen bij de vijftig tot zestig locaties in Amsterdam lijkt me lastig. Onze inzet is jaarlijks dat er ambtenaren, een bestuurder, een volksvertegenwoordiger en een wijkagent aanwezig is bij de lokale herdenking. Er zijn ook altijd buurtmoeders en jongerenwerkers die actief betrokken zijn."