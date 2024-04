Bijna 500 jerrycans met drugsafval gevonden in vuilcontainers in woonwijk Slotervaart

Rond het Abraham Staalmanplein heeft de gemeente zo'n vijfhonderd jerrycans met drugsafval gevonden in meerdere ondergrondse afvalcontainers. Vierhonderd daarvan zijn al opgeruimd. De gemeente is nog bezig om de laatste container te legen, de verwachting is dat daar nog zo'n 75 tot 100 vaten uit worden gehaald.

Gisterochtend werden de eerste vaten door handhavers ontdekt aan de Wilhelmina Druckerstraat, dat tegen het Abraham Staalmanplein ligt. De handhavers roken bij de container een sterke geur van aceton, een stof die wordt gebruikt bij de productie van amfetamine en xtc en het wassen van cocaïne.

Het was de tweede keer in tien dagen tijd dat rond het plein drugsafval werd gevonden in een afvalcontainer. De gemeente liet daarom een gespecialiseerd bedrijf onderzoeken of er ook in andere containers in de buurt drugsafval zat. In drie straten rond het plein werd bij negen containers jerrycans met drugsafval gevonden. Het gaat om containers op de Wilhelmina Druckerstraat, de Helena Mercierstraat en de Emilie Knappertstraat.

10.000 liter

Het bedrijf heeft met speciale lekvrije bakken, de grote grijze bakken die te zien zijn op de foto's, het drugsafval van het restafval gescheiden. Dat duurde van 10.00 tot 23.30 uur, het afval is daarna afgevoerd. In die tijd werden er acht containers geleegd, daar werden in totaal vierhonderd jerrycans uitgehaald. De negende container is meegenomen en staat op een van de werven van de gemeente om nog te worden geleegd. De gemeente gaat ervan uit dat daar nog 75 tot 100 vaten uitgehaald worden. In een gemiddelde jerrycan zit zo'n 20 liter, dat wil zeggen dat er ongeveer 10.000 liter afval is gevonden.

Omwonenden van het plein reageerden tegen AT5 geschokt op de vondst. "Dit is midden in een woonwijk met veel buitenspelende kinderen", aldus een van hen. Ook de gemeente erkent tegen AT5 dat de lozing gevaarlijk kon zijn voor de buurt en de medewerkers die het afval normaal gesproken ophalen. "Er zijn goede protocollen wanneer medewerkers dergelijk afval aantreffen en hier is door de medewerker ook adequaat op gehandeld. We zijn blij dat er niemand gewond is geraakt." De politie heeft de zaak in onderzoek.