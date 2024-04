Spaanse en Nederlandse koningshuizen bezoeken museum STRAAT als afsluiting van staatsbezoek

Na een staatsbezoek van twee dagen bezochten het Spaanse en Nederlandse koningshuis als afsluiting het straatkunstmuseum STRAAT op de NDSM-werf. Hier openden ze samen de expositie DUO: Beyond Two Visions. De tentoonstelling is een samenwerking tussen vijf Nederlandse en Spaanse kunstenaars. Ook Amalia was hierbij aanwezig. AT5 nam een kijkje bij het koninklijk bezoek en sprak curator van STRAAT, David Roos.