Eindexamenstunt zorgt voor flinke schade bij St. Nicolaaslyceum: "Schandalig en teleurstellend"

Een eindexamenstunt heeft vrijdagochtend voor flinke schade gezorgd aan het St. Nicolaaslyceum in Zuid. Leerlingen gooiden met eieren en meel en er werd een fakkel in de school afgestoken. De school is daarop ontruimd. Plaatsvervangend rector Luc Hilkens noemt de actie 'schandalig' en 'erg teleurstellend'.

De examenstunt gebeurde gisterochtend rond 10.00 uur. Volgens de rector is de school bezaaid met meel en eieren. De school is vervolgens ontruimd en voor de rest van de dag gesloten.

Op beelden op Dumpert is te zien dat een van de leerlingen tijdens de examenstunt een fakkel afsteekt in de school. "In dat opzicht had het nog veel erger kunnen aflopen", zegt Hilkens tegen AT5, verwijzend naar dat er ook brand had uit kunnen breken.

Hij heeft geen goed woord over voor de actie. "We vinden het erg teleurstellend en ook schandalig dat leerlingen op deze manier afscheid nemen van hun schoolcarrière." De activiteiten voor de eindexamenklassen gaan maandag niet door. De rector benadrukt dat vooralsnog niemand is geschorst.

Hoe groot de schade precies is, kon de rector nog niet zeggen, dat moet later blijken. Een schoonmaakbedrijf is ingeschakeld om de boel op te ruimen.