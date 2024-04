Auto-overval op IJburg, verdachte bij Schiphol aangehouden

Of en welke wapens bij de overval zijn gebruikt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoeveel personen ten tijde van de overval in de auto zaten.

Het is niet duidelijk of bij de overval iets buit is gemaakt. De politie roept mensen die iets gezien of gehoord hebben op zich te melden.

Verdachte aangehouden

Later op de avond is op de Schipholweg bij Badhoevedorp een verdachte aangehouden. Zijn rol bij de overval wordt onderzocht.