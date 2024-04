Na twee jaar weer geld beschikbaar voor groene daken, tuinen en monumentale bomen

Na ruim twee jaar kan er in Amsterdam weer subsidie aangevraagd worden voor het vergroenen van daken en tuinen. De gemeente heeft daarvoor 2 miljoen euro opzijgeschoven.

De gemeente legde in 2020 voor het laatst geld opzij om groene daken te subsidiëren. Het ging toen om 1,6 miljoen euro. Het was de bedoeling dat daarmee tot het einde van 2024 geld toegekend kon worden, maar eind 2021 was alles al vergeven.

Huiseigenaren die destijds te laat waren, kunnen vanaf morgen weer een aanvraag doen. Wie een groen dak wil aanleggen, kan maximaal de helft van de aanlegkosten vergoed krijgen, tot maximaal 50 duizend euro. Voor daken die meer dan 50 kuub water kunnen opvangen, kunnen eigenaren nog meer aanvragen.

Biodiverser

Met de subsidiepot wil de gemeente de aanleg van groene daken en tuinen in de stad stimuleren en daarmee de biodiversiteit in de stad verbeteren, de afstroming van regenwater beter reguleren en de hittestress in de zomer verminderen.

De regeling is dit jaar aangepast ten opzichte van eerdere jaren. Zo eist de gemeente nu dat nieuwe groene daken voor tenminste de helft uit andere planten dan mos en sedum moeten bestaan, zodat meer diersoorten ervan kunnen profiteren.

Woonboten

Eigenaren kunnen voor die beplanting zorgen door de daken in te zaaien met speciale inheemse zadenmengsels. Voor woonboten geldt er trouwens een uitzondering op de regel, omdat die het gewicht van de planten niet aankunnen.