Straten van Amsterdam nl “Zodra ik Osdorp uit fiets, krijg ik heimwee”: De Straten in de J. de Koostraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Deze week bezoeken we de muzikale J. de Koostraat in Osdorp.

Op de hoek van de J. de Koostraat zien we Lee al dansen. In zijn witte gewaad, dansend op straat, maar wie is die opvallende Osdorper nou eigenlijk? Geboren in Korea, opgegroeid in Purmerend en nu niet meer weg te denken uit het straatbeeld van Osdorp: “Dansen op straat is mijn dagelijkse oplossing om mijn hoofd leeg te maken.” Waar Lee als kind werd aangestaard omdat hij anders zou zijn, weet hij dat verdrietige gevoel nu om te zetten in geluk: door de mensen een positieve reden te geven om naar hem te kijken!

Quote "Dansen op straat is mijn dagelijkse oplossing om mijn hoofd leeg te maken" Lee

AT5

Al dansend lopen we verder de J. de Koostraat in, waar we op bezoek gaan bij ras-Amsterdammer Gerda. De muziek gaat door, want Gerda zingt al jaren in het Zwanenkoor! “Ik heb er een geweldige tijd en je komt overal!” En we willen natuurlijk van Gerda weten hoe het is om al 31 jaar in Osdorp te wonen, als een van de laatste echte Amsterdammers. De straat is erg veranderd door de jaren heen, vooral vanwege de ‘pandjesmannetjes’ die alle huizen opkopen, maar ze heeft het er nog altijd fijn.

AT5

Ook Mark, ofwel Hessel du Mark, is een muzikale Osdorper: als rapper bezingt Mark zijn fijne jeugd die hij hier heeft doorgebracht: “Geboren in OSD, het was een animé (...) heel mijn jeugd was een droom.” Mark is zich altijd bewust geweest van hoe goed hij het in Osdorp had. En een van zijn grote inspiraties in Osdorp? Dat is Lee! “Ik voel Lee écht, op een dieper level."

Quote "Ik voel Lee écht, op een dieper level" Mark

AT5