15-jarig meisje seksueel uitgebuit en met prijslijst 'aangeboden' op Snapchat, OM eist 4 jaar cel

Het Openbaar Ministerie (OM) eist vier jaar cel tegen de 25-jarige Mourad el G. voor de seksuele uitbuiting van een 15-jarig meisje in een woning aan de Naritaweg. Het meisje had in een periode van negen dagen seks met drie tot vier verschillende mannen per dag. El G. zou de klanten hebben geregeld, het meisje hebben vervoerd en de 15-jarige met een prijslijst hebben 'aangeboden' op Snapchat.

"Deze zaak gaat over een 15-jarig meisje die vanuit Tsjechië naar Nederland is gekomen omdat ze daar niet gelukkig was. Op zoek naar een andere toekomst, een ander leven. Samen met een neef kwam ze naar Nederland, maar eenmaal hier weten ze zich niet goed te redden en slapen op straat. Tot ze de verdachte tegenkomen die ze een slaapplek aanbiedt en eten verzorgt. Een goed hart denk je dan", zegt de officier van justitie vandaag tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. "Maar helaas. Deze jongeman ziet in haar een kwetsbaar jong meisje waar hij geld aan kan verdienen en biedt haar aan bij andere mannen. Tegen haar zin wordt ze keer op keer misbruikt, voor het financieel gewin van deze verdachte."

Een sigaret

De 25-jarige Mourad el G. kwam al meerdere keren in aanraking met justitie, en werd op 23 juni vorig jaar aangehouden voor de woning aan de Naritaweg bij Sloterdijk. El G. en het meisje hadden elkaar ervoor op straat ontmoet en raakten aan de praat toen het meisje om een sigaret vroeg. "Ze vertelde dat ze al meerdere dagen op straat had geslapen en ik wilde haar vanuit mijn goede hart helpen", zo verklaarde el G. vanochtend in de rechtbank. Ze kon wel bij een vriend van hem slapen.

Na enige tijd werd het idee geopperd haar sekswerk te laten doen in de woning, als terugbetaling. Haar neef had inmiddels een andere plek gevonden om te verblijven. In de containerwoning ontving zij vervolgens - zonder instemming - drie of vier mannen per dag, in een periode van negen dagen. Ze verklaarde bij de politie dat ze seks moest hebben met de vreemde mannen, waarop de verdachte het geld zou hebben gekregen.

Advertentie op Snapchat

El G. zou volgens justitie verantwoordelijk zijn geweest voor het uitbuiten van het meisje. De vrouw werd via Snapchat 'aangeboden' met een foto en een prijslijst: "Als je geld hebt en je bent geil, bel me", stond er bij. Het zou 200 euro per uur, of 150 per half uur moeten kosten. "Ook stonden er prijzen bij die tot 1200 per dag gingen", aldus de officier van justitie.

Volgens het Openbaar Ministerie en het slachtoffer had de man ook nog eens zélf seks met het meisje. Na onderzoek bleek dat er spermadeeltjes van El G. op het bed in de woning zijn gevonden. Zelf ontkent hij de beschuldiging van seks met een minderjarige. Die zouden niet van seks met het meisje zijn, hij masturbeerde naar eigen zeggen wel eens in het bed van zijn vriend, vertelde hij.