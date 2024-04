Dolly Bellefleurs Europaparty & over het water langs musea op de cultuurferry

Dolly Bellefleur is voor heel eventjes Dolly Klein. Zoals elk jaar maakt ze haar eigen versie van het Nederlandse Songfestivallied. Dit jaar deed ze dat dus met het nummer "Europapa" van Joost Klein. En daar hoort natuurlijk een clipshoot bij, waar Cultuurmachine bij aanwezig was.

Europaparty

9 mei is het zover, de halve finale van het songfestival. Daarom host Dolly Bellefleur een Europaparty in de Nieuwe KHL op de Oostelijke Handelskade. Het idee? Feest vieren en de tweede halve finale kijken, waarin Joost Klein Nederland vertegenwoordigt in Zweden. Sinds haar kindertijd is Dolly fan van het songfestival. "Als kind werd ik op school heel erg gepest, en het songfestival dat ik voor het eerst mocht kijken was met Ding-a-Dong van Teach-In, dat was echt mijn feelgood muziek."

Voor de Europaparty op 9 mei zijn nog kaarten beschikbaar.