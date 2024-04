De Meeuwenlaan als low-budget camping? "Ik houd het niet meer bij, zoveel campers"

Populaire kampeerplekken: camping Zeeburg, camping Vliegenbos, en... De Meeuwenlaan in Noord, zo blijkt. Buurtbewoners zien hun straat zo nu en dan veranderen in een low-budget camping. "Vooral tijdens de schoolvakanties. En dan plassen ze langs de parkeerplekken."

Zelf tellen we er ongeveer zes op één dag. Een dag later staan er zeven. "Ik houd het niet meer bij", zegt een buurtbewoner, die er verder niet veel last van heeft. Wel vertelt ze dat er laatst twee voor de deur stonden. "Daar zat wel een hele familie in. Ik denk dat ze erin sliepen."

Niet overnachten

Volgens de regels mag je niet in de camper overnachten in Amsterdam. Ook mag je niet langer dan drie dagen op dezelfde plek geparkeerd staan.