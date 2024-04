Bloemen voor 16-jarige op plek dodelijk scooterongeluk Haarlemmer Houttuinen

Het ongeluk gebeurde dinsdag rond 13.30 uur bij de kruising met de Buiten Oranjestraat en het Bickerseiland. De 16-jarige jongen werd na de botsing nog gereanimeerd door hulpdiensten, maar dat mocht niet meer baten. Het kruispunt is een lange tijd afgezet geweest voor onderzoek van de politie. Het andere slachtoffer was een meerderjarige man. Hij raakte wel gewond, maar is niet in levensgevaar.

Hoe het dodelijke ongeval precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De chauffeur van de vrachtwagen werd gisteren wel meegenomen naar het bureau voor verhoor, dat is standaard bij dit soort ongelukken. Hij mocht daarna weer naar huis.