Onderzoek bevestigt fouten rond dodelijk drama op festival Solid Grooves: "Te weinig beveiligers"

Volgens ID&T bevestigt het definitieve rapport 'dat de feiten en omstandigheden die ook hebben geleid tot de beslissing om het management te vervangen. Door Apenkooi zijn substantieel meer tickets verkocht dan vergund was en tevens is er operationeel onvoldoende opgeschaald.’ In andere woorden: er waren te weinig beveiligers voor het aantal bezoekers. Op het feest aan de Donauweg in het Westelijk Havengebied werden in totaal 7500 kaartjes aan de deur gescand, terwijl er maximaal 5000 bezoekers mochten zijn.

'Onaanvaardbaar'

Het bedrijf schrijft dat het ‘onaanvaardbaar is dat niet is voldaan aan de operationele standaarden en normen die de bezoekers en de gemeente van ons mogen verwachten. De getrokken conclusies uit het onderzoek zijn inmiddels gedeeld met de direct betrokkenen en met de gemeente Amsterdam. ‘Het is nu aan ons om te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt. Diverse aanbevelingen, samen met door de gemeente Amsterdam nader gestelde vergunningsvoorwaarden, zijn doorgevoerd in onze bedrijfsvoering.’

De 21-jarige Jimmy was eind mei met zijn vriendengroep op festival Solid Grooves toen rond 21.00 uur een grote vechtpartij uitbrak. De vriendengroep van Schepers werd aangevallen door een andere groep jonge mannen, waar eerder ook al een confrontatie mee was. Toen Jimmy Schepers de ruzie probeerde te sussen, werd hij geschopt, geslagen en meerdere keren gestoken met een mes. Hij probeerde te ontkomen aan het geweld, maar het was al te laat. Jimmy overleed aan zijn verwondingen in het AMC.

Ander festival

Voor de steekpartij op Solid Grooves zijn tot nu toe drie jonge Amsterdammers aangehouden, van wie het Openbaar Ministerie Derzik H. aan als hoofdverdachte aanwijst. De drie worden verdacht van het medeplegen van doodslag, poging tot doodslag, openlijk geweld, diefstal met geweld en afpersing. Derzik H. wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij op een ander festival.

Derzik H. werd eerder al gelinkt aan de steekpartij op een dancefeest in Zaandam, drie weken voor het drama op festival Solid Grooves waarbij Schepers om het leven kwam. Drie mannen, onder wie G., werden staande gehouden. Op het festival zouden de mannen een Brit hebben willen beroven van zijn bril.

Nabestaanden Jimmy Schepers

AT5 sprak eind vorig jaar met de ouders, zussen en broer van Jimmy over het verlies. "Nu komt het echt binnen, ik ga hem nooit meer zien. Ik ga hem nooit meer meemaken en ik ga nooit meer zijn stem horen. En dat is niet te doen, dat is echt niet te doen", vertelde vader Jan Schepers destijds.