Wethouder Pels legt taken opnieuw neer: "Moet langer de tijd nemen voor volledig herstel"

Zita Pels moet vanwege ziekte haar werkzaamheden als wethouder opnieuw tijdelijk neerleggen. Pels is nog niet volledig hersteld van de longinfectie die ze in januari opliep.

De wethouder was kort na die infectie al twee maanden afwezig. Begin maart begon ze weer met werken, in een statement meldde ze dat ze haar 'taken en verantwoordelijkheden geleidelijk wilde opbouwen'.

Vorige week werd Pels opnieuw ziek en dat heeft haar naar eigen zeggen 'met de neus op de feiten gedrukt': "Ik moet langer de tijd nemen voor een volledig herstel", schrijft ze in een brief aan de raad.

De wethouder neemt in ieder geval tot en met het zomerreces de tijd: "Wethouder mogen zijn in mijn eigen stad is de mooiste en meest eervolle functie die ik mij kan wensen. De komende maanden moet ik echter

de focus leggen op volledig gezond worden, zodat ik daarna weer met volle energie aan het werk kan."

Overname van taken

De portefeuilles van Pels worden tot die tijd overgenomen door wethouders Rutger Groot Wassink, Reinier van Dantzig en Hester van Buren. De taken worden op dezelfde manier verdeeld als tijdens de eerste periode waarin Pels ziek was.

Dat betekent dat Groot Wassink onder meer Duurzaamheid, Dierenwelzijn en Voedsel in de gaten houdt. Van Dantzig ziet de komende tijd toe op Volkshuisvesting en Van Buren is voorlopig verantwoordelijk voor Afval en Reiniging. Van Buren neemt ook de bestuursplek bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over.