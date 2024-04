Ook 'Free Palestina'-shirts mogen 4 mei niet op Dam: "Kan aanleiding zijn voor onrust"

Wat wel, maar vooral niet mag op de Dam tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei is verder uitgewerkt door het Openbaar Ministerie: ook shirts met bijvoorbeeld 'Free Palestina' erop zijn niet toegestaan. "Het kan aanleiding tot onrust of paniek, daarom is het niet toegestaan", aldus burgemeester Femke Halsema in AT5's het Gesprek met de Burgemeester.

Halsema: "We zijn meer dan een maand met de voorbereiding bezig geweest, ook samen met de NCTV en het comité. Je voelt aan de stad en het land dat er veel onrust is. De actiebereidheid is heel groot."

Zo wordt het aantal bezoekers gehalveerd, komen er toegangssluizen en worden mensen gefouilleerd. Ook mogen er geen vlaggen, borden en geluidsversterkende apparaten mee. Maar ook een shirt dragen met 'Free Palestina' erop wordt verboden.

"De reden waarom dat niet wordt toegestaan is omdat dat aanleiding kan geven tot wanordelijkheden. Er kunnen vijftig mensen dat van plan zijn, maar dat kan andere mensen zwaar emotioneren. Het kan aanleiding tot onrust of paniek, daarom is het niet toegestaan", zegt Halsema.

Ze vervolgt: "Wij hebben in overleg met het Openbaar Ministerie, die hier echt over gaat, met elkaar afgesproken wat wel en niet is toegestaan: er is echt weinig toegestaan op de Dam."

Appèl

De burgemeester benadrukt wederom dat de maatregelen niet kunnen voorkomen dat het ook echt rustig verloopt. "Wij zeggen tegen iedereen: we nemen veel maatregelen om ervoor te zorgen dat als er een verstoring plaatsvindt wij dan heel snel kunnen optreden. We doen een zwaar appèl op iedereen om dat niet te doen. We kunnen het niet helemaal voorkomen. "

Bezoekers worden dus gefouilleerd. "Je kan bijvoorbeeld als mensen van plan waren vlaggen of megafoons mee te nemen, dat eruit halen. Het werkt ook disciplinerend als mensen weten dat ze gefouilleerd worden. De bijeenkomst van zichzelf is al zo indrukwekkend dat het al ingewikkeld is om je daar tegen te keren."

En: "De enige manier om schreeuwen te voorkomen is een lege Dam. Dat willen wij en het comité niet. Het is onze openbare en nationale herdenking. Het van groot belang dat er publiek bij aanwezig kan zijn."

Bij de gemeente zijn signalen bekend van mogelijke wanordelijkheden, maar "we hebben niet heel erg goed breed geordende informatie op dit moment. We vangen hier en daar - ook via openbare bronnen - signalen op", legt Halsema uit. "Ik doe een dringende oproep aan mensen om die twee minuten in het jaar te respecteren."

Demonstratie

Er is op dit moment nog steeds één demonstratie aangemeld. De linkse activist Frank van der Linde wil demonstreren tegen PVV’er en voorzitter van de Tweede Kamer Martin Bosma. Van der Linde heeft de demonstratie ingediend bij de gemeente Amsterdam. Op de Dam mag hij niet staan, zegt Halsema.

Tijdens het gesprek zei Halsema dat er nog naar een alternatieve locatie zou worden gezocht. Die is inmiddels gevonden: een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat de demonstratie op de Torensluis bij het Singel plaats mag vinden. De demonstranten moeten dan wel om 20.00 uur 2 minuten stil zijn.

Bekijk hierboven de hele uitzending, waarin Halsema ook ingaat op de protesten die zijn aangekondigd tijdens Koningsdag.