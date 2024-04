Grote brand bij autobedrijf Westelijk Havengebied

In een autobedrijf aan de Nieuw-Zeelandweg in het Westelijk Havengebied is vrijdagavond een grote brand uitgebroken. De brandweer had moeite het vuur onder controle te krijgen en liet weten dat het blussen enkele uren in beslag zou nemen.

Een woordvoerder van de brandweer liet rond 23.00 uur weten dat de vlammen 'opnieuw uitslaan'. "Dat is slecht nieuws. Hoewel we voldoende materieel bij ons hebben, blijkt het erg lastig om de brand uit te krijgen."

De brand brak rond 21.30 uur uit bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in auto-elektronica. De bedrijfruimte is niet meer te redden. De brandweer probeert nu te voorkomen dat de brand overslaat naar een van de vijf naastgelegen bedrijven. Een woordvoerder sluit niet uit dat in één van de bedrijfspanden alsnog brand uitbreekt.

De brandweer schaalde kort na het uitbreken van de brand op naar 'zeer grote brand', dat betekent dat er extra materieel, ook van brandweereenheden buiten Amsterdam, wordt ingezet om het vuur te blussen.

De brand zorgt voor veel rookontwikkeling, die in de wijde omgeving te zien is. De brandweer raadt aan om uit de buurt te blijven en - voor wie in de buurt woont - alle ramen en deuren te sluiten.