Grote brand bij autobedrijf Westelijk Havengebied onder controle

In een autobedrijf aan de Nieuw-Zeelandweg in het Westelijk Havengebied is vrijdagavond een grote brand uitgebroken. De brandweer had moeite het vuur onder controle te krijgen, maar heeft de vlammen inmiddels onder controle. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de brand is doorgeslagen naar acht aangrenzende bedrijven.