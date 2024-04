Man valt meerdere verdiepingen naar beneden na beklimming Westertoren

Een man heeft vannacht, nadat hij de Westertoren beklom, een metershoge val gemaakt. Hij is met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is samen met vier andere beklimmers aangehouden.

De verdachten zouden de toren via de steigers die er nu omheen staan hebben beklommen. Volgens een woordvoerder van de politie viel één van hen daarbij meerdere verdiepingen naar beneden. Het is onduidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is.

De politie onderzoekt hoe de val precies kon gebeuren en vraagt daarbij hulp van mensen die meer hebben gezien. Getuigen kunnen zich melden via 0900 8844.