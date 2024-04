Lees terug: zo verliep Koningsdag in de stad

Het duikteam van de brandweer is vanavond twee keer gealarmeerd wegens personen te water in het centrum. Een paar minuten na 21.00 uur belandden er volgens omstanders twee jongens in het water in het Singel. Zij zouden er al door omstanders uit gehaald zijn en hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Op de Oudezijds Achterburgwal zou twintig minuten later ook iemand te water zijn geraakt. Over die melding is verder niets duidelijk, er werd naast het duikteam ook wel een ambulance opgeroepen.