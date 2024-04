Liveblog: groot deel bezoekers Koningsdag vertrekt naar huis

Op het Stationsplein is vanavond een traumahelikopter geland. Dat gebeurde na een melding van een reanimatie op een van de perrons van het Centraal Station. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar het gaat volgens de politie niet om een misdrijf.

Het Stationsplein wordt vaker gebruikt als landingsplaats voor de traumahelikopter. Het is een van de weinige plekken in de stad waar de piloten in het donker mogen landen. Dit keer was de helikopter er al na een paar minuten.