Liveblog: stad maakt zich op voor Koningsdag, kans op buien en zon

Ook dit jaar kleurt de hele stad weer oranje tijdens Koningsdag en AT5 is daar natuurlijk live bij. Van 13.00 uur tot 16.00 uur doen we verslag vanaf verschillende locaties. Van de vrijmarkt in het Vondelpark tot het Hogeweg/Bredeweg-festival in de Watergraafsmeer en van de NDSM-werf in Noord tot de Negen Straatjes in de Jordaan.