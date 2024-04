Bezoekers festival Loveland boos op organisatie vanwege drukte: "Standje crematie bij podium"

Een aantal bezoekers van het Koningsdag-festival Loveland in Oost zijn niet te spreken over de organisatie. Veel klachten gaan over de lange rijen om überhaupt het festivalterrein te betreden, maar ook eenmaal binnen bleek het veel te druk. De organisatie biedt hun excuses aan en zegt dat het komt door 'onaangekondigde beveiligingsmaatregelen' van de gemeente.

AT5

Het uitverkochte festival op sportpark Middenmeer in Oost bestaat al een aantal jaar, maar was volgens de bezoekers van de afgelopen editie erg slecht geregeld. "Je deed er bijna anderhalf uur over om naar binnen te komen. Dan stonden er nog ongekend lange rijen bij de wc's, waren de barren erg druk en waren de meeste tenten overvol", reageert een van de bezoekers. Vooral de lange rij om het festivalterrein op te komen, was voor veel bezoekers een probleem. "Nog nooit zo'n vreselijk georganiseerde in- en uitgang van een festival gezien. Zeker voor een gerenommeerd festival als Loveland. Een wachtrij van anderhalf uur om binnen te komen", aldus een andere bezoeker. Ook drukte binnen Maar eenmaal binnen hield het voor de bezoekers qua drukte niet op. Sommigen reageren dat ze twintig minuten deden om een drankje te halen, anderen zeggen die rij niet eens aangedurfd te hebben. "Een uur in de rij voor een hamburger en trage bediening die meer met elkaar bezig waren dan met de klanten." Ook over de tenten waar gedraaid werd kwamen veel klachten binnen. "Bij het podium was het overvol met mensen." Een andere bezoeker had het zo warm in een van de tenten dat hij het omschrijft als 'standje crematorium bij Greenhouse', dat was een van de podia op het terrein.

Quote "Dat was vanwege onaangekondigde verhoogde veiligheidsmaatregelen opgelegd door de gemeente" Organisatie Loveland

De drukte was volgens de bezoekers opnieuw goed te merken na afloop. "Toen ik naar huis ging, werd ik bijna verpletterd in een menigte mensen bij de kluisjes. Mensen konden er niet bewegen of ademen, echt schokkend." Een andere festivalganger laat weten 'nog nooit zo'n bizar gevaarlijke situatie' mee te hebben gemaakt. 'Onaangekondigde maatregelen' De organisatie van Loveland laat weten dat zij er 'bewust' van zijn dat het voor veel van de bezoekers veel te lang heeft geduurd om het terrein te betreden. "Dat was vanwege onaangekondigde verhoogde veiligheidsmaatregelen opgelegd door de gemeente." Loveland zegt hun uiterste best te hebben gedaan om het op te lossen en dat zij de situatie 'betreuren'. De komende weken gaat de organisatie bekijken om een manier te vinden om de problemen goed te maken. De gemeente bestrijdt dat er sprake was van 'onaangekondigde beveiligingsmaatregelen'. "Er zijn weliswaar aangescherpte regels voor evenementen en er wordt extra toezicht gehouden, maar de regels voor visitatie zijn niet anders dan vorig jaar. Al die maatregelen zijn opgenomen in de vergunning, dus de organisator wist waar hij zich op moest voorbereiden. Bij de controle bleek echter dat dit niet goed werd uitgevoerd door de organisator. Daar zijn ze op aangesproken en dat is aangepast", aldus een woordvoerder van cultuurwethouder Meliani. Volgens de gemeente is het aan de organisator om een evenement zo te organiseren dat de wachttijden voor bezoekers zo kort mogelijk zijn. "Maar het moet wel veilig, onder meer door bezoekers te controleren op bezit van wapens of drugs. Het is de taak van de gemeente om hierop toe te zien, en organisatoren weten dat ze dat toezicht kunnen verwachten."

