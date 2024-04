Opnieuw explosie bij pand waar burgemeester Halsema cameratoezicht liet plaatsen

Bij een woning aan de Zeeburgerdijk in Oost heeft vannacht voor de derde keer een explosie plaatsgevonden. Vanwege eerdere incidenten is er rond het pand al ruim een maand cameratoezicht, maar dat lijkt de daders niet te stoppen. Met het explosief is de deur vernield. Er vielen geen gewonden.

De explosie was rond 00.45 uur en door de knal ontstond er ook een kleine brand bij de voordeur. De brandweer rukte daarvoor uit en had het brandje snel onder controle, een explosievenexpert van de politie deed daarna onderzoek bij het pand.

Op 17 maart was er bij dezelfde woning ook al een explosie. Omdat er in de maand daarvoor al 'ernstige ongeregeldheden' bij het pand hadden plaatsgevonden, besloot burgemeester Femke Halsema om voor een maand cameratoezicht in te stellen. Dat werd nog met een maand verlengd, omdat er in de tussentijd 'opnieuw een openbare ordeverstoring' was in het gebied.

De politie heeft nog geen zicht op een verdachte en vraagt getuigen die iets hebben gezien of gehoord om zich te melden. Aan omwonenden met een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.