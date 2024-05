Merav bezoekt plek waar Joodse betovergrootmoeder winkel had: "Bijzonder, sta in haar huis"

Tien jaar lang werd rond april een editie van de boekenserie Joodse huizen uitgegeven. Dit jaar komt het tiende en laatste boek in die serie uit, daarom blikken we terug met auteurs die bijdroegen aan de boekenreeks. Merav Pront schreef over haar betovergrootmoeder en voor het eerst gaat ze naar binnen waar ruim negentig jaar geleden de winkel zat.

In de boekenreeks staan talloze plekken in de stad centraal waar een vooroorlogs joods verhaal aan verbonden is. Merav Pront deed onderzoek naar haar betovergrootmoeder Eva Nikkelsberg. Ze kwam erachter dat er aan het Krugerplein in Oost jarenlang een delicatessenzaak heeft gezeten die werd gerund door haar betovergrootmoeder. "Ik ben hier nog nooit naar binnen geweest", vertelt ze voor de deur van Café Oost, dat nu op die plek gevestigd is. "Ik ben benieuwd of we nog een stukje van haar verleden kunnen gaan zien."

Het café is een traditionele bruine kroeg, met een biljart en dartborden aan de muur. Achter de bar blijken zelfs nog foto's uit die tijd te liggen, maar het zijn beelden van de periode toen de zaak van Nikkelsberg er niet meer zat. Terwijl Pront een rondje loopt beseft ze wel dat ze voor het eerst voet zet op, voor haar, historische grond. "Dan zou ik nu in Eva's huis staan", vertelt ze in de biljartruimte. "Dus dat vind ik wel een bijzonder moment."

Familiegeschiedenis

Ook het verhaal van haar betovergrootmoeder is bijzonder, want de vrouw werd twee keer in haar leven weduwe, had drie kinderen en runde dus de winkel. Het verhaal greep Pront aan, toen ze voor de zesde editie van Joodse Huizen had besloten ook een stuk van haar familiegeschiedenis te onderzoeken. Ter ere van de tiende en laatste editie van de boekenreeks zal ze haar verhaal delen tijdens een speciale middag, aanstaande zaterdag 4 mei.

De stichting Joodse Huizen en Uitgeverij Amphora Books vieren de mijlpaal van het tiende boek in de Uilenburgersjoel, waar een programma met zes auteurs die in de afgelopen tien jaar hebben bijgedragen aan de serie zullen spreken.