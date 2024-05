Cultuur nl Fans kijken in 24 uur tijd alle Star Wars-films in de bioscoop: "Ik krijg er nooit genoeg van"

In de bioscoop op het Buikslotermeerplein in Noord zijn vandaag alle Star Wars-films achter elkaar op het grote doek te zien. De 24-urige Star Wars Marathon draait in vijf Pathé-bioscopen. Binnen tien minuten was het evenement stijf uitverkocht. AT5 peilde de stemming in de bios: ''Het is bombastisch, opera en geschift, het is geweldig.''

Verwacht ruimteschepen, lichtzwaarden en actie. Al een half uur voor de deuren openen, verzamelen de eerste marathonkijkers zich voor de ingang. "Ik krijg er nooit genoeg van, ik hou van Star Wars", vertelt een fan.

Quote ''Ik was meteen verliefd op het verhaal'' Superfan

De bezoekers zijn goed voorbereid op de ruimtereis die ze te wachten staat. Met comfortabele kleren aan, energiedrankjes mee en zelfs een kussen en deken in de boodschappentas. In de rij halen ze herinneringen op. ''Mijn moeder riep me naar beneden om Star Wars te kijken en ik was meteen verkocht'', glundert een van de marathonkijkers. Een andere fan voegt toe: ''Ik ben met mijn vader begonnen met kijken en ik was meteen verliefd op het verhaal."

De filmreeks van schrijver en regisseur George Lucas is achteraf niet in chronologische volgorde gemaakt. De eerste drie Star Wars-films verschenen tussen 1977 en 1983. Na 1999 werden er drie films uitgebracht die zich in een eerder tijdperk afspelen. Meningsverschillen De grote vraag voor fanatieke fans: wat is de juiste volgorde? ''Vier, vijf, zes. Eén, twee, drie. Dat is de goede volgorde,'' zegt een marathonkijker. Een andere fan kijkt de films liever in de chronologische volgende: dus van deel één tot en met zes. Een ander groot meningsverschil is er over de laatste Star Wars-trilogie, die niet meer onder leiding van het bedrijf van George Lucas, maar Disney gemaakt werd. Sommige fans zijn helemaal weg van die films, terwijl anderen juist overwegen om ze over te slaan. ''Ik ga genieten van de eerste zes films en tijdens de laatste drie films ga ik slapen,'' vertelt een fan. De marathon begon vanochtend om 10:30 uur. Tussen de films zijn er pauzes waarbij de fans onder andere een Star Wars-quiz spelen. Zaterdag komen de fans tegen het einde van de ochtend weer naar buiten.