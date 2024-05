Terugblik op Appelsap: van het Oosterpark tot Flevopark en veel grote artiesten

Wat ooit begon als een kleinschalig hiphopfeest in het Oosterpark groeide uit tot een van de grootste hiphopfestivals in Nederland. Het is een notendop de tijdlijn van het Amsterdamse festival Appelsap. Nu beginnen de oprichters een nieuw festival, Mad City met de 'nieuwe generatie'. Een goed moment om nog even terug te blikken op bijna twintig jaar Appelsap.

Rogier Smalhout, Wiecher Troost en Koos Groenendijk begonnen in 2000 Appelsap. "Voor een eerste editie werd het nog redelijk goed bezocht. Ik denk dat er 500 man op afkwamen", vertelt Troost. "Het was lekker weer en onze vrienden stonden achter de bar en hielpen met opruimen."

Punk-energie

Maar al snel groeide het festival en kwamen er duizenden bezoekers naar het Oosterpark. "Het was jarenlang het grootste hiphop-festival van Amsterdam en misschien wel van heel Nederland", zegt hiphop-expert Rajko Disseldorp, die met bewondering terugkijkt op de Appelsap-tijd. "Het ene jaar zag je een onbekende artiest die een paar jaar later ineens heel groot is. Iedereen die van hiphop houdt, vindt dat hard."

Ondanks dat er meerdere hoogtepunten waren, zoals de terugkeer van de Opposities in 2019 of Kendrick Lamar in 2011, is het optreden van Waka Flocka Flame, een van de hoogtepunten van Rogier. "Hij was een van de eerste rappers die een soort punk-energie naar hiphop bracht. We moesten de show voortijdig afkappen omdat hij het publiek inging, wat absoluut niet de bedoeling was."

Vrienden van het Flevopark

Maar die populariteit bracht ook nadelen met zich mee, want zowel in het Oosterpark als in het Flevopark lagen ze in de clinch met liefhebbers van het park. In 2015 moest er zelfs een rechter aan te pas komen. De actiegroep Vrienden van het Flevopark hadden een kort geding aangespannen om het evenement een week voor aanvang alsnog te verbieden. Uiteindelijk besliste de rechter dat het festival mocht doorgaan.

Wiecher Troost zegt er altijd begrip voor te hebben gehad. "Het is altijd goed als zulke groepen zich druk maken over de buurt, de stad, het park en cultuur. Dat doen wij ook, al hebben wij daar andere ideeën over dan zij. Maar verder zijn we gewoon cool met ze."

Nieuwe stijl

En nu komt er Mad City, vernoemd naar een album van rapper Kendrick Lamar ('Good Kid, M.A.A.D City'). Ook iemand die, voordat hij wereldberoemd werd, op Appelsap stond.

De oprichters van Appelsap hadden Mad City al twee jaar geleden opgericht, maar vanavond is de eerste editie. Het festival begint om 15.00 uur in de Lofi.