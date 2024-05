Fietser aangereden op Gustav Mahlerlaan

Op de Gustav Mahlerlaan, ter hoogte van het Gustav Mahlerplein, heeft vanavond een aanrijding tussen een fietser en een auto plaatsgevonden. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

De hulpdiensten werden rond 21.00 uur gealarmeerd. Het is onduidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie dot daar op dit moment onderzoek naar. Een deel van de straat is daarom in beide richtingen tijdelijk afgezet.