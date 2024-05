Man die bloedspoor achterliet in flat Noord uur later gewond aangetroffen in Zuid

De politie heeft rond 03.00 uur vannacht een gewonde man aangetroffen in Zuid. In eerste instantie was niet duidelijk wat er precies met de man was gebeurd. Nu blijkt dat hij een uur eerder gewond raakte bij een incident in Noord. Hoe en waarom het slachtoffer gewond naar de andere kant van de stad ging, is nog onderdeel van onderzoek.

De politie werd rond 01.45 uur gealarmeerd over een geweldsincident in een flat aan de Elzenhagensingel in Noord. Agenten troffen daar wel een andere man met verwondingen aan. Ook liep er door de flat een bloedspoor.

Ruim een uur later, rond 03.00 uur, werden de hulpdiensten vervolgens opgeroepen vanwege een melding van een steekpartij in de IJselstraat in Zuid. Ter plaatse werd daar de gewonde man aangetroffen, maar was - mede door een taalbarrière - niet direct duidelijk hoe de man was gewond geraakt.

Nader onderzoek wijst uit dat de man degene is die aan de Elzenhagensingel gewond raakte. De politie houdt er rekening mee dat hij met een taxi naar Zuid is gegaan. Waarom hij dat deed, is nog onduidelijk. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis.