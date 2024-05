4 mei liveblog: dranghekken en poorten, Dam maakt zich klaar voor Dodenherdenking

De kans is klein dat het vanavond droog blijft tijdens de herdenking. In de loop van de middag trekt een zone met enkele buien noordwaarts over het land, meldt Weeronline. De meest pittige buien zijn halverwege de middag aanwezig. Rond 20.00 uur wordt de meeste en felste regen in Noord-Holland verwacht. Paraplu's, maar ook borden en vlaggen, mogen niet worden meegenomen naar de Dam.