4 mei liveblog: twee minuten stilte op de Dam waardig verlopen

Bij de Nationale Herdenking op de Dam heeft burgemeester Femke Halsema gespeecht. In haar speech benoemde de burgemeester dat ondanks dat aan elke oorlog een einde komt, het geweld blijft voortrazen in de herinnering. "Bij diegenen die overleefden, bij de nabestaanden. Er is verdriet, schuldgevoel soms, om er nog te zijn. Oude angst kan zo maar opvlammen. Bij het plotselinge geluid van een sirene. Als er gescholden wordt of er agressie is in onze straten. Als beelden van gruwelijk oorlogsgeweld onze huiskamers, onze harten binnendringen." Volgens de burgemeester 'maakt oorlog wonden die nooit helen'. "Pijn, een diep gevoel van verlatenheid, van onveiligheid, leven door."

Halsema gaat verder dat 'meningsverschillen soms zo luid kunnen kinken dat het ons mededogen overstemt'. De burgemeester wil meegeven om een zacht gemoed te hebben 'voor al die mensen die de wond van oorlog nog voelen' en om 'oog te hebben voor iedereen die rouwt om alle kinderen die de wereld niet heeft kunnen redden'. "Laten we soms even stil zijn. Laten we elkaar tot troost zijn."