41-jarige man aangehouden vanwege opruiende berichten rond Dodenherdenking

De politie heeft vandaag een 41-jarige man aangehouden vanwege opruiende berichten op sociale media rond de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Volgens de politie gingen die berichten onder andere over het verstoren van de herdenking.

De Telegraaf schrijft dat het zou gaan om de in Amsterdam geboren Rachid El Ghazaoui, beter bekend als rapper Appa. "Er is geen perfecter moment om de schreeuw van de genocide in Gaza te laten horen dan 4 mei tijdens de dodenherdenking", zou de rapper op Instagram hebben geschreven volgens de krant.

Over de identiteit van de man en zijn uitspraken kan de politie geen verdere informatie geven. De woordvoerder laat weten dat de uitspraken door het Openbaar Ministerie als strafbaar zijn beoordeeld. De man is door de politie opgepakt en meegenomen voor verhoor.