Kenneth Taylor: "Ik ruil Ajax niet zo snel in"

"Ajax ruil ik niet zo snel in", vertelde hij tijdens de persconferentie. "Ik kan er ook nog niet te veel op antwoorden. We hebben gewoon twee wedstrijden te gaan. Dat is ook het belangrijkste voor de club. Je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Maar ik kan er niet te veel over zeggen."

Ajax won vanavond met 1-4. Trainer Van 't Schip hoopt dat strijd om de vijfde plek inmiddels niet meer mis gaat. "Maar het kan natuurlijk wel. Wij moeten de twee wedstrijden die komen gewoon winnen. Te beginnen met Almere."