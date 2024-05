Fietser na aanrijding met scooterrijder veroordeeld voor fietsen onder invloed

Een fietser is deze week veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 250 euro wegens het fietsen onder invloed van verdovende middelen. Hij stond voor de rechter vanwege een aanrijding met een scooterrijder in de zomer van 2022.

De officier van justitie vond dat het ongeval de schuld van de fietser was. Hij zou terwijl hij op het Abcouderpad in Zuidoost reed plotseling naar links gestuurd hebben om af te slaan en daarbij zijn hand niet uitgestoken hebben. De bestuurder van de snorscooter haalde hem toen net in en kwam daardoor met hem in botsing. Door het ongeluk liep de scooterrijder breuken in zijn kaak, oogkas en vingerkootje op.

De fietser had na de aanrijding tegen een agent gezegd dat hij inderdaad links afsloeg. Daar kwam hij later op terug. Tijdens de zitting vertelde hij dat hij een beetje naar links zwenkte, maar wel rechtdoor wilde gaan. De eerdere verklaring mag niet als bewijs gebruikt worden, omdat de agent hem niet vertelde dat hij niet hoefde te antwoorden en recht op een advocaat had. De rechtbank vindt daardoor niet dat hij veroordeeld kan worden voor gevaarlijk gedrag dat leidde tot een verkeersongeval.

Hij werkte na het ongeluk mee aan een speekseltest en een bloedtest. Daaruit bleek dat hij cocaïne en cannabis had gebruikt. Dat is volgens de rechtbank wel reden voor een veroordeling. Toch hoeft hij de geldboete van 250 euro alleen te betalen als hij weer de fout in gaat. Dat komt onder meer omdat het ongeval bijna twee jaar geleden plaatsvond en de fietser sindsdien niet meer met de politie in aanraking kwam.