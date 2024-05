Straten van Amsterdam nl Straten: Ratten worden niet oud in de Rozenstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Deze week bezoeken we de Rozenstraat in de Jordaan.

In de Rozenstraat vinden we drie krachtige vrouwen die elk op hun eigen manier impact hebben op hun omgeving. Willeke is een kunstenaar met een kleurrijk leven, dat kleurrijke zien we ook terug in haar huis. Ze geeft ons een tour door haar ‘Franse landhuis in de Jordaan’. Mocht je denken: wauw, daar wil ik wonen... Dat kan! Want het huis staat te koop. Willeke: “Mensen willen altijd een kookeiland en wit.”

Quote “Mensen willen altijd een kookeiland en wit” Willeke

AT5

Een ander huis dat opvalt in de straat is het huis van Kathy. Zij heeft haar ramen en deur volgeplakt met politieke posters en pamfletten. Niet alle posters vallen bij iedereen even goed in de smaak. Kathy: “Ze hebben geprobeerd mijn raamkozijnen kapot te maken en er Viva España ingekrast.”

Quote “Ze hebben geprobeerd mijn raamkozijnen kapot te maken en er Viva España ingekrast” Kathy

AT5

Tot slot gaan we langs bij Jennifer, oprichter van Stichting De Mussentoevlucht. Vanwege haar toewijding aan het beschermen van de huismus heeft zij haar tuin omgetoverd tot een waar vogelparadijs. Alles is ingesteld om de dieren een zo comfortabel mogelijk leven te geven, van badjes tot meelwormen. Dit brengt alleen de nodige uitdagingen met zich mee, zoals overlast van ongedierte. Jennifer: Kortom: de Rozenstraat is een straat vol actievrouwen.

Quote “De rat is een plaagdier. Ik moet de mussen beschermen en de ratten afschieten in de meest humane manier” Jennifer

AT5