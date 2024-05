Demonstranten bezetten opnieuw UvA-terrein: nu bij het Binnengasthuis

Ook een aantal gebouwen is op dit moment bezet. Er is politie aanwezig, waaronder leden van de mobiele eenheid. Zij bewaakten enige tijd de bouwplaats bij het Atriumcafé. In de buurt van de bouwplaats zijn ook een hoop stenen uit de grond gehaald, die gebruikt worden om de barricades te verstevigen.

De UvA dacht daar gehoor aan te geven door een lijst met organisaties op hun website te plaatsen. Dat vinden de demonstranten kennelijk niet voldoende. Een woordvoerder van de groep die de bezetting organiseert, herhaalde vandaag dat de universiteit in zijn ogen nog altijd niet transparant genoeg is.

De demonstranten willen onder meer dat de UvA openheid biedt over banden met Israëlische organisaties die bijdragen aan de oorlog in Gaza.

Of en wanneer de politie gaat ingrijpen, is nog onduidelijk. Woordvoerders van de politie, de UvA en de burgemeester zeggen daar nog over in gesprek te zijn. Gisteren duurde het tot 2.30 uur voordat de politie actie ondernam, dat gebeurde toen op ordes van het Openbaar Ministerie.