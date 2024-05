Bewoners BG-terrein vannacht afgesloten voor hulpdiensten: "UvA laat ons in de steek"

Bewoners van de Binnengasthuisstraat, die pal naast de bezetting van het Binnengasthuisterrein wonen zijn niet te spreken over het handelen van de UvA en de politie gisteravond. Volgens buurtbewoners, hebben demonstranten een hek afgesloten, waardoor de straat gisternacht niet bereikbaar was voor hulpdiensten.

Buurtbewoners vroegen meermaals de UvA om het hek te openen, maar dat is tot op heden niet gebeurd. "De UvA heeft ons in de steek gelaten. We hebben meerdere keren met ze contact gehad, maar ze hebben ons genegeerd", vertelt een buurtbewoner. "Ze hebben de bewoners aan hun lot overgelaten."

Meer zorgen

Inmiddels is het pleintje weer bereikbaar, omdat de aannemer van het bouwterrein dit pad heeft vrijgemaakt, maar daarmee zijn de zorgen niet verdwenen. De buurtbewoners maken zich ook zorgen over de mogelijke ontruiming van bezetting. "We zijn bang dat al die demonstranten worden geperst in het smalle deel van de de Binnengasthuisstraat", aldus de buurtbewoner.