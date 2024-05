Terrasbelasting kwijtgescholden voor drijvend vrijwilligersrestaurant Einde van de Wereld

Goed nieuws voor buurtrestaurant Einde van de Wereld aan de Javakade: de terrasbelasting van ruim 8700 euro hoeft niet aan de gemeente betaald te worden. "Precario voor een terras op een boot waar al precario voor liggeld voor een bedrijfsvaartuig wordt geheven is dubbelop. Daarom passen we maatwerk toe en hoeft er in dit geval geen terrasbelasting betaald te worden", laat wethouder Financiën Hester van Buren op X weten.

Het buurtrestaurant op een boot wordt gerund door vrijwilligers en kent op het voor- en achterdek een terras. Voor het eerst in veertig jaar werd de stichting achter het restaurant gesommeerd het zogeheten terrasprecario te betalen, een belasting die de gemeente mag heffen voor het gebruik maken van openbare ruimte.

Voorzitter Claud Biemans vertelde zondag 5 mei aan AT5 dat het restaurant niet bekend is met de precario's. "De stichting betaalt al jaren liggeld, net als woonboten." Het liggeld van vorig jaar bedroeg 5225 euro. "Dat bedrag is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. De gemeente heeft dus al aardig aan ons verdiend", vertelde zij toen.

Alle hens aan dek

De terrasbelasting viel dan ook rauw op hun dak. Volgens het restaurant stond het terras op het voor- en achterdek van de boot waarvoor al liggeld is betaald. "We hebben dit in het verleden nooit gekregen. We zetten onze stoelen en tafels nooit op de kade", legde Biemans aan AT5 uit.

Daarnaast zou deze gemeentebelasting het buurtrestaurant de kop kunnen kosten. "Dit zou betekenen dat we gaan zinken. Ik begrijp er helemaal niets van", waren haar woorden toen. De voorzitter van de stichting sprak zelfs al over een mogelijk buurtinitiatief, waarmee de 8725 euro zou moeten worden opgehaald.

