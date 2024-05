Drie aanhoudingen bij UvA-protest, rust teruggekeerd op het Spui

De politie heeft vanavond bij de demonstratie drie verdachten aangehouden wegens belediging en opruiing. Op het Spui is de rust inmiddels wedergekeerd, de demonstranten hebben het plein verlaten. "We blijven zichtbaar aanwezig in de stad om alert te kunnen reageren op eventuele ongeregeldheden". aldus de politie.

Verder zitten er nog 8 van de 36 verdachten vast die gisteren werden aangehouden bij de demonstratie bij het Binnengasthuisterrein en het Rokin. Zij blijven nog wel verdachten.