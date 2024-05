UvA: bezettingsacties hebben voor 1,5 miljoen euro aan schade gezorgd

Er is zo'n 1,5 miljoen euro schade geleden aan de protestacties op de Universiteit van Amsterdam. Dat is te lezen op de website van de UvA . Het gaat om schade op de locaties Roeterseiland, Oudemanhuispoort en Binnengasthuis.

Het bedrag is gebaseerd op een schatting. Schade aan gemeente-eigendommen, en bij bedrijven of particulieren is daarbij niet meegenomen.

Barricades

Bij de UvA waren deze week protestacties op Roeterseiland en het Binnengasthuis. Op beide locaties werden de muren met graffiti beklad en probeerden de activisten de bezette gebieden af te sluiten door ze te barricaderen.