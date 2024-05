Liveblog: Roeterseiland lijkt weer rustig na ingrijpen door ME

Na een week vol demonstraties bij gebouwen van de Universiteit van Amsterdam, is er vandaag opnieuw een demonstratie bij het Roeterseiland. Er wordt gedemonstreerd voor Palestina en tegen het handelen van het UvA-bestuur. In de middag verplaatste de demonstratie zich naar het hoofdgebouw. Volg in dit liveblog alle ontwikkelingen van vandaag.