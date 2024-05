Straten van Amsterdam nl Hoelahoepen op de Houtmankade

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Deze week bezoeken we de Houtmankade.

We stappen naar binnen in het kleurrijke huis van Cherella. Cherella is een performance kunstenaar die verhalen vertelt. Alle verhalen die ze tot uiting brengt, maakt ze vanuit haar eigen oogpunt: "Ik probeer eigenlijk een dialoog te starten met mensen van de zwarte gemeenschap, queer zwarte mensen in het bijzonder.” Dit doet Cherella vanuit allerlei disciplines: van modellenwerk tot dansen en van rappen tot hoelahoepen. Het laatste doet ze graag even voor, maar hoe moeilijk is dat hoelahoepen nou eigenlijk?

Na een flinke klim staat de stralende Grada voor onze neus in een haast nóg kleurrijker huis. We zien direct een aantal schilderen hangen van Grada zelf. Niet op de manier hoe wij haar nu voor ons hebben, maar als clown! Dat is Grada namelijk ook, naast danseres en muzikant. Grada laat ons zien hoe een clown ‘beweegt’ én trakteert ons op een beetje muziek: “Shake it baby!”

Quote “De trampoline staat expres verschrikkelijk in de weg, zodat je er maar vaak genoeg even op gaat springen” Kim

Aan het eind van de Houtmankade zien we een kangoeroe, een trampoline en heel veel bijzondere spullen door het raam: wie woont hier? Die vraag stelden we onszelf precies tien jaar geleden ook al en de vraag blijkt nog steeds relevant te zijn, want inmiddels is er een heel aantal verzamelingen bij gekomen in dit volle, maar gezellige huis van Kim! Kim neemt ons mee in de veranderingen in haar huis in die tien jaar: “De trampoline staat expres verschrikkelijk in de weg, zodat je er maar vaak genoeg even op gaat springen.”

