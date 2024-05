Pro-Palestinaprotest voor hoofdkantoor Booking.com

De bijeenkomst in het gebouw van Booking.com is afgelopen. De genodigden worden via de achteruitgang naar buiten gelaten. De groep demonstranten die nog voor het gebouw staat, scandeert leuzen richting de mensen binnen.

In het hoofdkantoor van Booking was een bijeenkomst voor honderden zakenpartners van het boekingsplatform. De demonstranten zijn boos dat het boekingsplatform accommodaties vermeldt in Israëlische nederzettingen in Palestina.